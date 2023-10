Menschen, 14. und 15. Oktober 2023

Geburten, Geburtstag, Jubiläen, Promotionen, Sponsionen und Todesfälle

Geburtstag

SAMSTAG

Kam. Vzlt i. R. Peter Mühlburger, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Jubiläen

Eva und Diakon Manfred Langwallner, Nußdorf am Haunsberg, feiern am Sonntag goldene Hochzeit.

Hans und Katharina Schmedt feierten kürzlich ihre diamantene Hochzeit.

Promotionen

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur:

Dr. phil.: Eva Simone Leick (Wien).

Dr. rer. nat.: Rahel Schmid (Rorschacherberg, CH), Sebastian Diechler (Salzburg).

Sponsionen

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Masterstudium:

MA: Ludger Josef Rieger (Bad Reichenhall, D), Hannah Elisabeth Maria Weilbuchner (Burghausen, D), Julija Krištof (Klagenfurt), Martina Strübler (Salzburg), Susanne Grurl (Ungenach), Michaela Stauder (Wels).

MEd: Lukas Franta (Bischofshofen), Marie Lahnsteiner (Ebensee), Julia Köck (Frankenmarkt), Magdalena Donauer (Neumarkt am Wallersee), Iris Denise Jedinger (Oberhofen am Irrsee),

Ramona Holub (Salzburg), Andrea Hengsberger (St. Johann im Pongau), Laura Parzer (Wolfsegg am Hausruck).

MSc: Alicia Marie Pfeifer (Angerberg), Johanna Helene Ebner (Guttaringberg), Prashant Shah (London, GB), Daniela Dürnberger (Maria Neustift), Nadine Zehetner (Michaelnbach), Emma Hammerl (Mondsee), Mara Bayer (Wels).

Diplomstudium:

Mag. iur.: Rahel Teresa Damaris Minichmayr (Altmünster), Magdalena Gappmaier, Sophie Kirchgasser (Filzmoos), Oliver Tausch (Gmunden), David Gstach (Hallwang), Xenia Illwitzer (Oberndorf bei Salzburg), Fabian Michael Feichtinger, Sophie Hochhauser, Paula Sophie Kraml, Lea Maria Lukasser, Alexander Schmidbauer, Leonie Stürzenbaum (alle Salzburg).