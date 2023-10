Menschen, 28. und 29. Oktober 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Spende, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

In Henndorf am Wallersee feiert heute Josef Hofbauer, Ehrenmitglied der örtlichen Feuerwehr, seinen 80. Geburtstag.



SONNTAG

Hermann Zettl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert am Sonntag seinen 98. Geburtstag.

Jubiläen

Maria und Heinrich Neureiter vom Obersamhofgut in Bad Vigaun feierten am Nationalfeiertag die eiserne Hochzeit (65 Jahre verheiratet).

Die goldene Hochzeit feierten gestern, Freitag, Veronika und Josef Gehmacher aus Bad Vigaun.

Spende

Anlässlich seines 70-Jahr-Jubiläums kreierte Trachten Forstenlechner ein sonnengelbes Dirndl für einen speziellen Zweck: 10% seines Verkaufserlöses spendete das Salzburger Unternehmen dem Nachsorgezentrum Sonneninsel in Seekirchen. Die Kunden/-innen des Trachtengeschäfts waren von der Idee begeistert und zahlreiche Dirndl wurden verkauft. 3100 Euro konnten an die Sonneninsel übergeben werden. "Warum wir das machen? Weil wir einfach etwas von unserem Geburtstagsglück weitergeben wollen! Und weil Glück bekanntlich das Einzige ist, das sich vermehrt, wenn man es teilt", ist Familie Forstenlechner überzeugt.

Auszeichnung

Klaus Johann Mittendorfer erhielt am Mittwoch den Rupert-und-Virgil-Orden in Gold. Die Verleihung an den scheidenden Direktor des Multiaugustinums (St. Margarethen im Lungau) fand in St. Michael im Lungau statt. Die Laudatio hielt Raimund Sagmeister, der Rektor des Amts für Schule und Bildung der Erzdiözese Salzburg. Am Vormittag wurde der Direktor bei einer Feier in den Ruhestand verabschiedet. Mittendorfer begann im Jahr 1998 seine Tätigkeit als Direktor des Multiaugustinums. Er erwirkte die Übergabe der Schulträgerschaft an die Erzdiözese Salzburg. 2001 und 2002 wurden zwei Kolpinghäuser gebaut. Mit dem Internat konnten auch externe Schülerinnen und Schüler das Multiaugustinum besuchen. Von 2000 bis 2020 führte Mittendorfer verschiedene Ausbildungsschwerpunkte ein. Auch die Schulseelsorge war ihm wichtig. Edith Pirkner folgt Klaus Mittendorfer als Schulleiterin nach.