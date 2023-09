Geburten, Jubiläum und Todesfälle

Jubiläum

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Rengerberg in Bad Vigaun Burgi und Matthias Weißenbacher. Die Jubilare übernahmen 1977 das Hinterschindlaugut am Äußeren Rengerberg, den höchstgelegenen Hof von Bad Vigaun in 1069 Metern Seehöhe, den sie 2004 übergaben.