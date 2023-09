Menschen, 27. September 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstag

Franz Mitterlindner, langjähriger Baupolier der Firma Oberrater, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Spende

Gartencenter Dehner spendet an Rotes Kreuz Salzburg. Das Gartencenter Dehner in Anif hat dem Roten Kreuz Salzburg 2500 Euro gespendet, die Menschen in Not in Salzburg zugutekommen werden. Der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not unterstützt seit mehr als zehn Jahren soziale Organisationen wie das Rote Kreuz. Georg Weber, Chief Executive Officer des Unternehmens und Vorsitzender des Dehner Hilfsfonds, betrachtet dieses soziale Engagement als "unumstößliche Verpflichtung als überregionales Unternehmen mit regionaler Verankerung".

Jubiläum

Hildegard und Franz Schweiberer feierten kürzlich im Seniorenwohnhaus St. Nikolaus in Neumarkt am Wallersee ihre eiserne Hochzeit (65 Jahre).