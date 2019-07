Menschen vom 9. Juli 2019

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer



Geburtstage

Alois Ebner, Müller- und Bäckermeister in Niederalm, feiert heute im Kreise seiner Familie seinen 85. Geburtstag.

Walter Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Dienstag, seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Brigitta Hicka (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Margarethe Meixner, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendete gestern, Montag, ihr 70. Lebensjahr.

Hermine Kasbacher, Mitglied des Kapruner Seniorenbunds feierte kürzlich ihren 70. Geburtstag; Ök.-Rat. Michael Schorn, langjähriger Präsident der Landarbeiterkammer für Salzburger, feierte gestern, Montag, in St. Koloman seinen 88. Geburtstag.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten kürzlich zum/zur:

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

MSSc: Carina Falkenstätter BA, Elsbethen.

B. Ed. Univ.: Daniela Melem, Salzburg.

BA: Lara Caroline Sönmezay, Salzburg; Christiane Reitbauer, Elsbethen.

Mag. phil.: Marlene Wohlmacher, Attersee; Astrid Zeilinger, Salzburg.



Quelle: SN