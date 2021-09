Menschenkette für Hochwasserschutz im Oberpinzgau

Auf Basis einer Petition, die bislang von rund 4000 Menschen unterschrieben worden ist, setzten zig Oberpinzgauer am Samstag ein Zeichen: Zwischen Niedernsill und Krimml wurde ein Band gespannt, das abschnittsweise, zum Teil kilometerlang, von Menschen gesäumt wurde. Mit der Aktion wird Hochwasserschutz an der Salzach und in den Tauerntälern gefordert. Die Bilder zum Durchscrollen.

SN/christa nothdurfter Die Oberpinzgauer setzten ein Zeichen.