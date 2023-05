Mental Load: Wer bremst, gewinnt in diesem Fall

Wie hoch türmt sich der Wäscheberg denn? Haben wir noch Brot im Haus? Und Katzenfutter? Was essen wir morgen? Ach, der Lehrerin sollte ich antworten. Wer bringt jetzt welchen Kuchen zum Fußballfest mit? Pfui Teufel, der Biomüll muss raus. Die Katze hat schon wieder eine Zecke …

Diese Kreisel im Hirn werden als Mental Load bezeichnet - laut wikipedia eine unsichtbare, psychische Dauerbelastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die als nicht der Rede wert erachtet werden, in ihrer Vielzahl aber Stress verursachen.

Der Haken: Wer managt, trägt die Verantwortung. Sehr oft ist Mental Load ein Frauenthema, denn bei vielen von ihnen kommt die beschriebene Koordinationsarbeit zur klassischen Erwerbsarbeit und der unbezahlten Care Arbeit - quasi on top - noch dazu.

Mit Birgit und Christine zeigen zwei Salzburgerinnen in ihrem Blog "Muttis Nähkästchen" Rezepte dagegen auf. Jetzt aber, was sagen sie? Alles, was gut tut, soll einen festen Platz im Leben haben. Oft ist der Plausch mit der Freundin ja der erste Streichposten, wenn es zeitlich eng hergeht. Stoppen statt weiterlaufen heißt ein weiterer Tipp. Denn: Auftanken in voller Fahrt klappt nicht nur beim Auto nicht.

Aufgaben können auch delegiert werden, aber wenn, dann richtig. Heißt: Die Verantwortung liegt von der Planung bis zur Durchführung bei einer Person, die andere hat derweil Pause. Kisterl (wie jene im Bild) können helfen - so wird auf einen Blick klar, wie (un)gerecht die Arbeit verteilt ist.

Familienkalender gibt es spätestens seit Corona auch in digitaler Form. Jede(r) trägt seine "Jobs" ein und alle sind zeitgleich informiert. Schön. Fehlt in Ergänzung zum Familienblog nur noch eines: Loslassen und seinem "Team" vertrauen hilft ungemein.