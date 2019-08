Diesmal wurde das Warten der Schaulustigen belohnt. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bei der Auffahrt zur Oper "Idomeneo" ihren Fans.

Bisher hatte sie sich rar gemacht. Sowohl bei ihrer Ankunft mit dem Hubschrauber am Montag am Salzburger Flughafen als auch bei ihrem ersten Besuch einer Festspielveranstaltung entschwand die deutsche Bundeskanzlerin der Linse der zahlreichen Fotografen. Doch am Dienstagabend zeigte sich ...