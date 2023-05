Messerangriff auf Betreuer in Elsbethen: 28-Jähriger war nicht zurechnungsfähig

Der Mann, der in einer Sozialeinrichtung in Elsbethen auf zwei Betreuer einstach, ist psychisch krank. Laut einem Gutachten ist seine Unterbringung in einer Anstalt (forensisch-therapeutisches Zentrum) erforderlich.

BILD: SN/NEUMAYR Polizei und Rettungskräfte Ende April vor dem Tatort in Elsbethen.