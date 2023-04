Messerangriff auf zwei Betreuer in Elsbethen: Täter bestreitet Tötungsabsicht

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochnachmittag zwei Betreuer mit einem Messer attackiert. Der mutmaßliche Täter stellte sich anschließend selbst der Polizei. Die Opfer - ein 46-jähriger und ein 57-jähriger Betreuer - wurden in das Krankenhaus eingeliefert.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Gemeinde Elsbethen zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 28-jähriger Salzburger hat in einer Betreuungseinrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen in Glasenbach zwei Personen mit einem Messer attackiert. Die Schwerverletzten wurden mit Stichwunden ins Uniklinikum Salzburg transportiert. Laut ärztlicher Information befinden sie sich außer Lebensgefahr.



Beschuldigter zog nach einem Wortgefecht das Messer

Der Beschuldigte begab sich zu Mittag in das Gebäude. Im Gang traf er auf zwei Betreuer der Einrichtung, einen 46-jährigen und einen 57-jährigen Salzburger. Zwischen dem Beschuldigten und den beiden Betreuern kam es zu einem kurzen Wortgefecht. Im Zuge dessen zog der 28-Jährige ein Messer aus der Hosentasche und verletzte damit den 57-Jährigen im Bereich des Bauchs. Die beiden Betreuer versuchten den Beschuldigten daraufhin festzuhalten. Dabei verletzte der Beschuldigte den 46-Jährigen mit dem Messer im Brustbereich.

Zum Motiv macht der 28-Jährige keine konkreten Angaben

Anschließend flüchtete der 28-Jährige vom Tatort und begab sich auf die Polizeiinspektion Glasenbach, wo er der Polizei gegenüber angab, auf zwei Menschen eingestochen zu haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Beschuldigte wurde bereits zum Sachverhalt befragt. Er ist geständig, bestreitet jedoch eine Tötungsabsicht. Zum Motiv machte er jedoch keine konkreten Angaben.

Die Ermittlungen laufen. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs. Zahlreiche Zeugen hätten den Angriff beobachtet, heißt es. Diese müssten nun befragt werden.