Messerangriff in Elsbethen: 28-jähriger Täter soll in Psychiatrie

Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte einen Antrag auf Unterbringungen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Von ihm gehe weiterhin Gefahr aus.

Polizei und Rettungskräfte Ende April vor dem Tatort in Elsbethen.

Ende April griff ein 28-Jähriger mit einem Messer zwei Betreuer (57 und 46 Jahre alt) einer Sozialeinrichtung in Elsbethen an. Er stach beiden Männern in den Oberkörper. Die Polizei ermittelte wegen Mordversuchs.

Laut einem neuropsychiatrischen Gutachten leidet der Mann unter einer schweren Psychose. Er sei demnach schuldunfähig. Der 28-Jährige sei psychisch so schwer krank, dass von ihm auch weiterhin große Gefahr ausgehe, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll deswegen in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden - die Staatsanwaltschaft stelle nun den entsprechenden Antrag. Der 28-Jährige ist ein ehemaliger Klient der Einrichtung, in der sich der Vorfall ereignet hatte.