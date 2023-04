Messerangriff in Elsbethen: Polizei ermittelt wegen zweifachen Mordversuches

Ein 28-Jähriger ist in Elsbethen-Glasenbach mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen. Nach ersten Informationen sind zwei Personen schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter stellte sich anschließend selbst der Polizei.

Zu dem Angriff kam es im Bereich einer Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen in Elsbethen.

Am Mittwochnachmittag kam es in Elsbethen zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hat dort mit einem Messer mehrere Personen attackiert. Zwei Schwerverletzte wurden mit Stichwunden ins Uniklinikum Salzburg transportiert.

Die Hintergründe sind laut Polizei noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. Zu dem Angriff kam es im Bereich einer Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen. Der 28-jährige Österreicher dürfte in der Sozialeinrichtung auf zwei Betreuer losgegangen sein. Zum Motiv ist bisher noch nichts bekannt. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte der Attacke ein Streit vorausgegangen sein.

Mutmaßlicher Täter ist gefasst

Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst und ist nun in Polizeigewahrsam. Es handelt sich um einen 28-jährigen Österreicher. "Um kurz nach 14 Uhr hat eine männliche Person die Polizeiinspektion in Elsbethen betreten und angegeben, zwei Personen mit einem Messer verletzt zu haben", heißt es von einer Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Täter hatte ein Messer dabei. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist noch nicht klar. Das soll nun die Spurenauswertung klären. Der Mann soll noch am Mittwochabend einvernommen werden.