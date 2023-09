Messerattacke auf Freund: Bedingte Haft und Geldstrafe für Pinzgauerin

Eine 43-jährige Frau sah sich am Freitag am Landesgericht mit dem Vorwurf der absichtlichen schweren Körperverletzung konfrontiert. Laut Anklage hatte sie im April dieses Jahres in Bruck an der Glocknerstraße im Streit ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser mit 16 Zentimetern Klingenlänge attackiert. Demnach stach sie ihm mit dem Messer von hinten in die linke Flanke (seitliche Bauchregion im Bereich des Rumpfes, Anm.). Der Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Victoria Winkler) sprach die Angeklagte anklagekonform schuldig. Das bereits rechtskräftige Urteil: 16 Monate bedingte Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 1920 Euro.

Das verletzte Opfer hatte nach der Tat übrigens zuerst behauptet, im Keller auf eine Eisenstange gefallen zu sein; später gab der Mann vor, er habe sich selbst verletzt, dann behauptete er, überfallen worden zu sein. Schließlich gab er zu, dass ihm seine Partnerin den Stich zugefügt hatte.