Messerattacke bei Familientreffen am Christtag in Salzburg: Serbe wurde bereits angeklagt

Ein 25-jähriger Serbe, der am Nachmittag des 25. Dezember bei einem Familientreffen in einer Wohnung in der Stadt Salzburg nach erheblichem Alkoholkonsum regelrecht ausgerastet war, muss sich demnächst vor einem Schöffengericht verantworten. Ihm werden mehrere Körperverletzungsdelikte sowie auch fortgesetzte Gewalt gegen seine Ehefrau angelastet.

SN/apa Symbolbild.