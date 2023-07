Der 34-Jährige soll aus Eifersucht einen 42-jährigen Rumänen erstochen haben. Das Küchenmesser nahm er selbst zum Tatort mit. Die Staatsanwaltschaft hat nun Mordanklage erhoben.

Ende März kam es zu einer tödlichen Messerattacke in Henndorf. Ein 42-jähriger Rumäne wurde am Morgen des 27. März niedergestochen, als er gerade in Begleitung seiner Lebensgefährtin das Haus verlassen wollte.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun Mordanklage gegen ...