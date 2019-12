Messerattacke in Salzburg: 25-Jähriger wegen zweifachen Mordversuchs in Haft

Ein 25-jähriger Mann aus Bad Ischl (OÖ), der den Ermittlungen zufolge am vergangenen Sonntag vor einem Lokal in der Salzburger Griesgasse zwei Burschen niederstach, sitzt nun wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordversuchs in Untersuchungshaft.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Symbolbild.