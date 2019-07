Messerattacke in Salzburg: Täter muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis

Nach einer beinahe tödlichen Messerattacke im Mai des Vorjahres ist am späten Montagabend am Landesgericht Salzburg der am 8. April begonnene Prozess gegen zwei Brüder aus Syrien zu Ende gegangen. Die Geschworenen verneinten zwar den angeklagten Mordversuch, sprachen den 20-jährigen Haupttäter aber wegen absichtlich schwerer Körperverletzung schuldig.

