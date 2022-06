"Messerkampf" unter Gewalttätern endete mit Stich durch den Unterarm - Prozess in Salzburg

Drei bereits wegen schwerer Gewalttaten vorbestrafte junge Männer - 18, 17 und 19 Jahre alt - standen jetzt wegen eines mutmaßlichen wilden "Messerkampfes", zu dem es laut Anklage im Herbst 2021 in Salzburg-Schallmoos kam, erneut vor Gericht. Dem erstangeklagten 18-Jährigen (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) wurde angelastet, den 19-jährigen Drittangeklagten damals mit Hilfe von Freunden zu einer "Aussprache" zum Fuße des Kapuzinerbergs gelockt zu haben. Dort kam es zum verbalen Streit, der zusehends eskalierte: Schließlich habe der 18-Jährige mit einem Messer mit 15 cm Klingenlänge auf den Drittangeklagten eingestochen. Letztgenannter erlitt einen tiefen Stich durch den Unterarm samt 50-prozentiger Durchtrennung einer Sehne.

Dem 17-jährigen Zweitangeklagten (Verteidiger: RA Andre Hitzenbichler) lastete der Staatsanwalt an, dem Erstangeklagten das Messer zum Zustechen gegeben zu haben.

Dem durch den wuchtigen Stich schwer verletzten Drittangeklagten (Verteidiger: RA Hermann Bogensperger) wurde seinerseits vorgeworfen, selbst ein Bundesheer-Messer gezückt und versucht zu haben, den Erstangeklagten zu attackieren.

Letztlich verurteilte das Jugendschöffengericht (Vorsitz: Christina Bayrhammer) den bereits wegen schweren Raubes vorbestraften Erstangeklagten wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 20 Monaten unbedingter Haft (rechtskräftig).

Der Zweitangeklagte (vier Vorstrafen) erhielt zwölf Monate teilbedingte Haft (vier Monate unbedingt). Der Drittangeklagte (fünf Vorstrafen) wiederum wurde zum Faktum "Messerkampf" ebenso freigesprochen (das Gericht nahm bei ihm Notwehr an) wie zu den Vorwürfen, bereits im Sommer 2021 in Tulln einen Raub und einen Handydiebstahl verübt zu haben. Er wurde letztlich "nur" wegen gefährlicher Drohung sowie versuchter schwerer Körperverletzung - begangen in einer U-Bahn-Station in Wien - verurteilt. Strafmaß für den 19-Jährigen: 15 Monate unbedingt. Die Urteile gegen die drei Österreicher mit Migrationshintergrund, sind rechtskräftig.