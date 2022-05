Messerstecherei bei Geburtstagsfeier in Mattsee - 27-jähriger schwer verletzt

Zu einer Messerstecherei mit einem Schwerverletzten ist es in derNacht auf Dienstag bei einer Geburtstagsfeier in Mattsee gekommen.

Es war eine Geburtstagsparty unter Bekannten und Freunden aus Polen, die am Montag gegen 22 Uhr in Mattsee eskaliert ist. Ein 27-jähriger Pole wurde nach Angaben der Polizei durch zwei Stiche in Bauch- und Gesichtsbereich verletzt. Tatverdächtig ist ein 50-jähriger Deutscher mit polnischem Migrationshintergrund.

Der Mann wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Ein Messer wurde sichergestellt.

Bei der Party wurde reichlich Alkohol konsumiert, als der 50-Jährige auf den jüngeren Mann eingestochen haben soll. Das Opfer wurde mittlerweile operiert und mittels Dolmetscher einvernommen. Es besteht keine akute Lebensgefahr.

Der Verdächtige wird im Laufe des frühen Abends ebenfalls mit Unterstützung eines Dolmetschers einvernommen werden. Weitere Ermittlungen zur Tat und zu den Tatumständen laufen noch.