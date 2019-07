Messerstecherei vor dem Bahnhof in Salzburg

Zwei Einheimische erlitten Stichverletzungen.

Zwei Einheimische gerieten am Dienstag, den 30. Juli, kurz nach 22 Uhr auf dem Südtiroler Platz in Salzburg in Streit. Dabei stach ein 42-jähriger Mann aus Hallein mit einem Messer auf einen 49-Jährigen aus der Stadt Salzburg ein und verletzte ihn im Bereich des linken Oberarmes. Das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus gebracht. Bei der Festnahme des Halleiners stellten die Polizisten auch bei ihm eine Stichwunde im Bauchbereich fest. Wie es zu dieser Verletzung gekommen war, konnten weder die an der Messerstecherei Beteiligten noch Zeugen beantworten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine zeitnahe Überstellung des Halleiners in die Justizanstalt Salzburg an.

Quelle: SN