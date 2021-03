Messerstich auf Taxler in Salzburg: Tatverdächtiger kann sich Verletzung beim Opfer "nicht erklären"

Jener 62-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der in der Nacht auf Montag im Festspielbezirk in der Stadt Salzburg einem 48-jährigen Taxifahrer mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll, ist laut Information der Polizei auf eine entsprechende SN-Anfrage hin nicht geständig.

SN/APA (DPA)/Boris Roessler Symbolbild.