Messerstich in Brust und Attacke mit Holzschwert: Elf Jahre Haft für Unternehmer in Salzburger Prozess

41-jähriger Betreiber von Imbissstand stach laut Anklage auf einen 20-Jährigen ein. Die Geschworenen werteten diese Tat mit 5:3-Stimmen als Mordversuch.

Seit Donnerstag saß ein 41-jähriger Türke - Inhaber eines Imbissstands im Flachgau - wegen zweier massiver Gewalttaten vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Günther Nocker). Zum einen lastete Staatsanwältin Sandra Wimmer dem bislang unbescholtenen, nicht geständigen Unternehmer an, am 12. Mai 2021 gegen Mitternacht im Haus, in dem er wohnt, einem 20-jährigen Arbeiter einen Messerstich in die Brust versetzt zu haben. Das Opfer erlitt eine drei cm tiefe Wunde knapp neben dem Herzen. Für Wimmer ein Mordversuch: "Wäre der Stich etwas anders geführt worden, wäre es tödlich ausgegangen."

Zum anderen soll der Imbissstandbetreiber nur wenige Stunden zuvor einem 33-jährigen Cousin des 20-Jährigen auf einem Parkplatz Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn mit einem Holzschwert verprügelt und ihm auch noch seine Finger in die Augen gedrückt haben. Das Opfer erlitt Prellungen und eine Bindehautentzündung. In diesem Fall lautete die Anklage auf versuchte absichtliche Körperverletzung.

Der Angeklagte (Verteidiger: RA Bernhard Kettl) hatte die Vorwürfe bestritten. So betonte er zur inkriminierten Messerattacke, dass vielmehr er selbst vom 20-Jährigen geschlagen worden sei und selbst gar kein Messer mitgeführt habe. Der 20-Jährige habe sich den Stich wohl selbst zugefügt.

Nach mehrstündiger Beratung erkannten die Geschworenen dann am Freitag den Angeklagten denkbar knapp - nämlich mit 5:3 Stimmen - des Mordversuchs am 20-Jährigen für schuldig. Die inkriminierte Holzschwertattacke gegen den 33-Jährigen werteten die Laienrichter mit 6:2 Stimmen auch anklagekonform als versuchte absichtliche schwere Körperverletzung. Das Geschworenengericht verhängte über den Unternehmer elf Jahre Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig: sowohl Verteidiger wie Staatsanwältin gaben keine Erklärung ab.

Verteidiger Bernhard Kettl hatte zuvor im zweitägigen Prozess betont, dass sein Mandant seit Längerem einen Konflikt mit einem Familienclan habe, dem auch die beiden türkischstämmigen "vermeintlichen Opfer" angehörten: "Er hatte vor diesen Leuten Angst. Sie haben ihn immer wieder provoziert. Am 12. Mai haben Leute des Clans den Imbissstand meines Mandanten gestürmt und beschädigt." Überdies, so Kettl, sei das Verhalten des 20-Jährigen nach der angeblichen Messerattacke nicht so gewesen, wie man es erwarten würde: "Er fuhr zunächst nicht ins Spital, sondern zu einem Onkel. Ein angeblich blutüberströmtes T-Shirt wurde verbrannt, die andere Kleidung gewaschen."