Messerstiche in Salzburger Nachtlokal: 13 Jahre Haft für Albaner

Der Angeklagte hatte einen anderen Lokalgast und einen Türsteher mit einem Klappmesser attackiert - der Türsteher hatte zwei Stiche in den Rücken erlitten.

Der am Montag eröffnete Geschworenenprozess (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) gegen einen 43-jährigen Albaner wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordversuchs ging am Donnerstag ins Finale. Staatsanwalt Robert Holzleitner lastete dem Asylbewerber an, im Oktober 2017 in einem Nachtlokal in der Stadt Salzburg einen anderen Lokalgast im Streit zuerst mit seinem Klappmesser verletzt zu haben. Als Security-Leute den Albaner aus dem Lokal verfrachten wollten, sei der 43-Jährige erneut auf besagten Gast zugestürmt, um ihn niederzustechen. Nur weil ein Türsteher dazwischen ging, sei der Gast nicht getroffen worden; stattdessen stach der Albaner dem Türsteher, der ihn umklammerte, zwei Mal in den Rücken. Der Türsteher erlitt zwei Stichwunden.

Der Staatsanwalt bekräftigte im Schlussplädoyer, dass der Angeklagte "zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz handelte": "Weil der andere Gast die Freundin des Albaners belästigt haben soll, stürmte dieser zielgerichtet auf den Gast hin. Er griff zum Messer und stach zwei Mal blitzschnell zu. Der Angeklagte hat es dabei zumindest ernstlich für möglich gehalten, durch seine Attacke die Opfer töten zu können". Stefan Rieder, der Opferanwalt des Türstehers, schloss sich Holzleitner an und betonte, dass der Albaner bereits 1999 in seiner Heimat wegen eines Mordes verurteilt worden war und bis Anfang 2012 dort im Gefängnis gesessen hatte.

Verteidiger Peter Lechenauer hingegen wies jeden Tötungsvorsatz zurück. Sein Mandant habe nur zum Messer gegriffen, weil ihn drei Türsteher "gepackt haben. Aber er wollte sicher nicht töten".

Die Geschworenen erkannten den Albaner mit 6:2-Stimmen wegen Mordversuchs am Türsteher schuldig. Den mutmaßlichen Versuch, den Lokalgast niederzustechen, werteten sie einstimmig als versuchte absichtliche schwere Körperverletzung. Das noch nicht rechtskräftige Urteil: 13 Jahre Haft. Dem verletzten Türsteher sprach das Gericht zudem 3000 Euro Teilschmerzensgeld zu.