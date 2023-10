70 Meter abgestürzt und mehrmals überschlagen: 18-Jähriger verlor auf Großglockner Hochalpenstraße Kontrolle über Pkw

Der Pinzgauer und seine 16-jährige Freundin wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Am Donnerstagabend kam es auf der Großglockner Hochalpenstraße beim Fuscher Törl zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pinzgauer fuhr mit seinem Pkw die Großglockner Hochalpenstraße bergabwärts. Am Beifahrersitz befand sich die 16- jährige Freundin des Lenkers.

In einer Linkskurve im Bereich des Fuscher Törls kam der Fahrzeuglenker mit seinem Auto aus bis dato unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach daraufhin ein Geländer, stürzte etwa 70 Meter ab und überschlug sich dabei mehrmals. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und waren ansprechbar. Der Fahrzeuglenker wurde vom Roten Kreuz mit leichten Verletzungen in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum eingeliefert. "Wenn man zu so einem Absturz kommt, kann einen viel erwarten", sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes. "Aber die beiden befanden sich offenbar in der Lage, dass sie sich bewegen konnten und selbstständig wieder zur Straße hinauf geklettert sind."