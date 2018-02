Metzger nahmen kaltes Bad in der Salzburger Altstadt

Altes Brauchtum wird am Faschingssonntag zum Gaudium der Schaulustigen aufgeführt. 200 Jahre lang war er wegen "unsittlicher Ausschweifungen" nicht erwünscht gewesen.

Mit einem Sprung ins kalte Wasser feiern Salzburgs frisch gebackene Metzger alljährlich den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehrzeit. Eine alte Tradition, die sie von allen dabei angesammelten Sünden reinwaschen soll. Seit dem Jahr 1980 wird der "Metzgersprung" wieder mit großer Beteiligung und regelmäßig vor einem begeisterten Publikum im Hof von St. Peter durchgeführt. Dabei war der Brauch zuvor rund 200 Jahre wegen "unsittlicher Ausschweifungen" ausgesetzt gewesen. Erst Anton Karl, unter anderem langjähriger Innungsmeister der Salzburger Fleischer, hatte zu Beginn seiner Amtszeit diesen Brauch wieder aufleben lassen und gleichzeitig auch für das kulinarische Wohl aller Anwesenden gesorgt.

Eine kulinarische Rarität: Die Stockwurst

Vielfach in Vergessenheit geraten, gilt die Stockwurst bei Genießern heute als Geheimtipp des guten Geschmacks. Die Brühwurstspezialität ist der Weißwurst sehr ähnlich, schmeckt jedoch dank einer dezenten Knoblauchnote noch herzhafter und deftiger. Salzburgs Fleischer haben dieser Spezialität jetzt zu neuen Ehren verholfen. Traditionell beim Metzgersprung am Faschingssonntag gereicht, kann die Stockwurst nun bereits im Vorfeld in vielen Fleischerfachgeschäften zum selber Brühen zuhause erworben werden.



(SN)