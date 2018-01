Michaela Eßl ist zurück aus dem "sportlichen Burnout"

"Übertrainiert": Skibergsteigerin Michaela Eßl hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Jetzt lässt sie es lockerer angehen - mit Erfolg.

Es läuft wieder für Michaela Eßl. Das hat sie mit ihrem Sieg bei der Mountain Attack in Saalbach am vorigen Wochenende eindrucksvoll gezeigt. "Es war mein erstes nach ich weiß gar nicht wie langer Pause, mehr als ein Jahr. Irgendwie war es auch für mich überraschend, dass ich es geschafft habe, so ohne spezifisches Training", freut sich die 29-jährige Abtenauerin. Denn sie hat gewissermaßen mehr, aber auch weniger trainiert: Mehr Stunden als überhaupt bisher habe sie investiert, aber nicht mehr nach striktem Trainingsplan wie bisher und auch ohne Trainer: "Ich habe nicht mehr auf die Rennen hintrainiert, sondern im Sommer und Herbst einfach gemacht, was mir Spaß macht, war viel in den Bergen unterwegs, sicher 20 Stunden pro Woche."

"Ich habe den letzten Winter komplett ausgesetzt"

Im vergangenen Winter hatte sie überhaupt sportlich pausiert: "Ich habe ein halbes Jahr gar nichts gemacht, den ganzen Winter komplett ausgesetzt, kein Ausdauertraining, kein Krafttraining, höchstens eine Runde spazieren. Das habe ich sechs Monate durchgezogen, und erst danach langsam wieder angefangen, da war die Freude am Sport wieder da. Es geht wieder so locker wie früher, ich fühle mich körperlich ganz anders."

Das war vor der Pause anders: Die Lockerheit war weg, die Wettkämpfe nur noch mühsam: "Alles war viel anstrengender. Zum Schluss hat auch die Leistung nicht mehr gepasst, der Körper wollte nicht mehr." Auch der normale Alltag wurde zunehmend mühsam, sie kämpfte mit Schlafstörungen. "Du spürst, dass etwas nicht stimmt, im Prinzip war es wie ein Burnout". Ein Spezialist in Graz diagnostizierte ihr dann im Herbst 2016, dass sie übertrainiert sei, und verordnet ihr die dringend benötigte Pause.

Nächster Leistungstest bei der Erztrophy in Bischofshofen Anfang Februar

Wie es nun mit ihrer sportlichen Karriere weitergeht, ist derzeit noch ungewiss: Seit vorigem Jahr ist die hauptberufliche Polizistin Teil des neuen Skitourenkaders der Polizei, und auch das Nationalteam, aus dem sie sich vor einigen Jahren freiwillig verabschiedet hat, hat schon wieder angeklopft. "Aber ich habe mir noch nichts dazu überlegt, ich möchte jetzt erst noch einmal schauen." Erst nach einem weiteren "Leistungstest" bei der Erztrophy in Bischofshofen Anfang Februar wolle sie noch einmal mit ÖSV-Nationalteam-Koordinator Josef Gruber über ihre eventuelle Zukunft im Nationalteam sprechen.