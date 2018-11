Michaelbeuern: Frauen zockten Mann zu Allerheiligen ab

Mit einem Kleinkind im Schlepptau sprachen vier Ungarinnen einen 63-Jährigen am Salzburger Hauptbahnhof an. Sie hätten kein Unterkunft für die Nacht. Der Mann gewährte den Frauen Unterschlupf in seiner Wohnung in Michaelbeuern - wo sie den Deutschen prompt bestahlen.

SN/www.bilderbox.com Symbolbild.