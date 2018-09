Michaelbeuern: Schoss Tierquäler mit Luftdruckgewehr auf Katze?

Es wirkte zunächst wie eine Schürfwunde, verschlimmerte sich jedoch rasch: Sandra Spitzwieser aus Michaelbeuern suchte mit ihrer Katze Amy einen Tierarzt auf - und erhielt eine überraschende und schockierende Diagnose.

Die Strapazen der vergangenen Tage haben der schwarzen Katze offenbar nicht allzu viel angehabt. "Amy geht es soweit ganz gut", sagt Besitzerin Sandra Spitzwieser aus Michaelbeuern. Die 23-Jährige kann immer noch nicht glauben, dass ein Unbekannter auf ihren Liebling geschossen haben soll. "Das schreckt einen total, wer macht so etwas bloß."

Am Samstag vergangener Woche kam die schwarze Katze nach einer ausgiebigen Erkundungstour mit einer kleinen Verletzung oberhalb der Schulter nach Hause. "Es hat erst wie eine Schürfwunde ausgesehen, aber Amy hat immer wieder an der Wunde geschleckt", sagt Spitzwieser. Zwei Tage später suchte die Flachgauerin mit Amy die Praxis von Tierarzt Karl Traintinger auf. "Es ist durchaus möglich, dass die Verletzung von einem Luftdruckgewehr stammt", sagt der Tierarzt. Röntgen-Bilder gaben jedoch keinen endgültigen Hinweis. Eine Kugel fand man nicht. Der Mediziner hat immer wieder mit derartigen Fällen von Tierquälerei in seiner Praxis zu tun. "Ich kenne daher die Art der Verletzung, ohne Kugel oder Projektil lässt sich das freilich nicht mit Sicherheit sagen", sagt Traintinger.

SN/privat Schoss ein Tierquäler auf Amy?

Spitzwieser selbst möchte die Tierbesitzer in Michaelbeuern warnen. Und: "Vielleicht kann man denjenigen ja ausfindig machen." Amy soll jedoch auch in Zukunft wieder ins Freie dürfen - eine Hauskatze wird sie laut ihrem Frauchen trotz der mutmaßlichen Schussattacke auch künftig nicht werden.