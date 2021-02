"Michi's Radladen"startet in der Stadt Salzburg durch

Das beliebte Kuchler Fahrradgeschäft eröffnet einen zweiten Standort an der Salzburger Nordeinfahrt - keine Filiale, wohlgemerkt.

Die Wände waren beim TN-Besuch vergangene Woche noch größtenteils blank, Podeste fehlten noch, nur der vordere Teil des Schauraums ist gefüllt mit E-Bikes, Mountainbikes, Citybikes etc. Aber Michael Hödl ist eigentlich schon startklar: "Offiziell werden wir am 5. März eröffnen, aber man kann auch schon vorher vorbeikommen. Das meiste haben wir diese Woche schon eingeräumt, und in der Werkstatt wird schon seit vergangener Woche gearbeitet."

2006 war er mit einem kleinen Geschäft in Kuchl gestartet, das aber stetig ...