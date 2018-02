Mieter: "Werden nur vertröstet und nicht ernstgenommen"

Schimmel an den Wänden, desolate Fenster und eine anscheinend wenig kooperative Genossenschaft: In einer Wohnanlage in Hallein-Rif mehren sich die Beschwerden von Mietern.

SN/sw/strübler Annemarie Seelig beklagt den Zustand der Fenster und Wände ihrer Genossenschaftswohnung in Rif. Andere Mieter berichten von verschimmelten Fenstern und desolaten Böden. SN/sw/privat Andere Mieter kämpfen seit Längerem mit desolaten Böden.