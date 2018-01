Militärkommandant für Salzburg gesucht

Der FPÖ-Verteidigungsminister wird nach der Bewerbungsfrist einen Kommandaten bestellen. Auch der Landeshauptmann hat ein Wort mitzureden.

Seit Donnerstag ist die Stellenausschreibung im Internet zu finden. Das Verteidigungsministerium sucht eine neue Militärkommandantin bzw. einen neuen Militärkommandanten. Brigadier Heinz Hufler (62), der im September 2011 von SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos bestellt worden ist, geht mit 1. April 2018 in Pension. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. So stehen Kommandantentagungen, aber auch noch der Offiziersball am Freitag in der Schwarzenbergkaserne auf dem Programm.