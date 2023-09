Militärkommando Salzburg feiert 60-jähriges Bestehen

Vom Ende der 1970er- bis in die 1990er-Jahre bildete das Militärkommando außerdem die regionale Führungsspitze in der Raumverteidigung, verbunden mit einem deutlichen Ausbau von Infrastruktur und festen Anlagen sowie der Aufstellung von Milizverbänden und Milizeinheiten im Befehlsbereich.

Bis 2014 war die Riedenburgkaserne in der Stadt Salzburg Sitz des Militärkommandos. Die Nutzung der Riedenburg endete am 2. Oktober 2014 und das Militärkommando übersiedelte in die Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Bereits 2012 war das Areal der Riedenburgkaserne mit einer weiteren Liegenschaft an die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft (GSWB) verkauft worden.



Landesverteidigung, Schutz der Demokratie und Hilfe

Zu den Aufgaben des Militärkommandos zählen die militärische Landesverteidigung, der Schutz der Demokratie und der demokratischen Freiheiten der Einwohner und die Hilfe bei Elementarereignissen. Auch bei anderen Krisen ist das Bundesheer zur Stelle. Infolge der Jugoslawienkriege stellte das Bundesheer 1992 Flüchtlingsunterkünfte für ca. 1400 Flüchtlinge bereit und übernahm die Verpflegungsversorgung für circa 1000 weitere Personen.