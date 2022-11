Olympia ist für Salzburg immer noch ein Thema

Sport erwirtschaftet in Salzburg mehr als vier Milliarden Euro im Jahr. Großveranstaltungen tragen zu dieser Summe bei. Die Idee, eines Tages Olympische Spiele austragen zu können, ist daher noch immer nicht vom Tisch.

Jeder siebte Euro, der in Salzburg erwirtschaftet wird, ist auf den Sport zurückzuführen. Salzburg erwirtschaftet insgesamt rund vier Milliarden Euro durch den Sport im weitesten Sinn. Dazu zählen zum Beispiel die Sportartikelproduktion, Beherbergung und Gastronomie, aber auch die Sportberichterstattung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie der SportsEconAustria (Institut für Sportökonomie), die vom Land Salzburg in Auftrag gegeben wurde. "Es ist wirklich beeindruckend, was da zutage getreten ist", sagte Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Montagvormittag. Beim Vergleich mit anderen Branchen ...