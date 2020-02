Der Auftakt erfolgt in Wals. Nach dem neuen Lärmschutz wird die Fahrbahn der A1 in Richtung Wien erneuert - von Ende August bis Ende Oktober.

Die Autobahngesellschaft Asfinag investiert Millionen in neuen Lärmschutz an der Westautobahn (A1) in Wals-Siezenheim und in der Stadt Salzburg. Der Auftakt erfolgt im Bereich der Autobahnabfahrt Wals-West - in Fahrtrichtung Wien. Dann folgen die Abschnitte Siezenheim und Kleßheim sowie Salzburg-Mitte.

...