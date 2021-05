Millionen Stück Aufputschpillen verkauft? - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßliche Großbande

International agierende Tätergruppe soll zumindest zehn Millionen Stück Captagon aus dem Libanon eingeschmuggelt und großteils über den Flachgau nach Saudi-Arabien verschickt haben. Ein Anwalt mehrerer Beschuldigter kritisiert die bereits mehr als dreijährige Ermittlungsdauer und die erst kürzlich verhängten U-Haften.

Seit mehreren Jahren schon ist bei der Salzburger Staatsanwaltschaft (StA) ein Suchtgift-Ermittlungsverfahren anhängig, das es von seiner Dimension und seiner Globalität her in sich hat. Im Fokus der Strafverfolger: Eine international vernetzte mutmaßliche Täterorganisation - bestehend aus 15 bekannten, teils in Salzburg, Oberösterreich und Tirol lebenden Personen sowie auch aus weiteren unbekannten Mittätern. Etliche der Beschuldigten sind Österreicher (und Österreicherinnen). Sie haben ihre Wurzeln überwiegend im Nahen Osten bzw. im arabischen Raum.

...