Millionenbetrug: Fünf Jahre Haft für einst schillernden Salzburger Immobilienentwickler

Am Landesgericht Salzburg erhielt am Dienstag ein ehemaliger Immobilienentwickler wegen Betrugs sowie betrügerischer Krida in Millionenhöhe fünf Jahre Gefängnis. das Urteil gegen den nicht geständigen, im Prozess sämtliche Vorwürfe bestreitenden Ex-Geschäftsmann ist nicht rechtskräftig.

SN/apa Symbolbild.