Zehn Millionen Euro Schaden: Security-Mitarbeiter wegen Brandstiftung angeklagt

Nach dem nächtlichen Feuer im Salzburger Schlachthof (Alpenrind GmbH) hat die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Anklage gegen einen 27-jährigen Salzburger eingebracht. Ihm wird angelastet, am 4. September in einer Halle des Großbetriebs vorsätzlich Kartonagen angezündet und dadurch eine Feuersbrunst verursacht zu haben zu haben.

Das dadurch entstandene Feuer breitete sich rasend schnell aus - es entstand laut Anklage ein Schaden von rund zehn Millionen Euro. Zusätzlich zum Verbrechen der Brandstiftung werden dem - damaligen - Mitarbeiter eines Security-Dienstes auch mehrere Sachbeschädigungen angelastet. Der 27-Jährige hatte demnach bereits am 9. Mai, am 2. August sowie am 1. September an diversen Orten in der Stadt Salzburg im Rahmen seiner Tätigkeit als Wachmann Kartonagen angezündet. Einmal geriet ein ÖBB-Müllcontainer in Flammen, einmal Kartonagen auf einer Baustelle und ...