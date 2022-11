Millionenschaden nach Großfeuer im Schlachthof Salzburg: Security-Mitarbeiter wegen Brandstiftung angeklagt

Nach dem verheerenden nächtlichen Feuer im Salzburger Schlachthof (Alpenrind GmbH) an der Stadtgrenze zu Bergheim hat die Staatsanwaltschaft jetzt beim Landesgericht Anklage gegen einen 27-jährigen Salzburger eingebracht. Ihm wird angelastet, am 4. September in einer Halle des Großbetriebs vorsätzlich Kartonagen angezündet zu haben.

SN/APA/WWW.VOGL-PERSPEKTIVE.AT/WWW. Der Großbrand im Schlachthof Salzburg in der Nacht auf Sonntag, 4. September.