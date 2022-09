Millionenschwerer Cyber-Anlagebetrug: Angeklagte wollen Prozess in Wien und nicht in Salzburg

Bereits vor einiger Zeit deckten Ermittlungsbehörden mehrerer Länder, darunter die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wien, ein internationales Netzwerk Cyberkrimineller auf, das mit Anlageplattformen, die nur Fassade waren, europaweit Tausende Anleger um insgesamt 250 Millionen Euro geschädigt haben soll. Gegen drei teils führende Köpfe des Netzwerks, zwei Israeli (43 und 46) und eine Bulgarin (39), brachte die WKStA im Juli 2021 Anklage ein - diese landete schließlich am Landesgericht (LG) Salzburg.

Das besagte Trio soll demnach mehr als 4000 Anleger - viele aus Österreich, etliche auch aus Salzburg - um jeweils mehr als neun Millionen Euro geprellt haben. Laut dem Salzburger Landesgerichtssprecher Peter Egger befindet sich der Akt inzwischen aber beim Obersten Gerichtshof: "Zwei Angeklagte stellten über ihren Verteidiger einen Delegierungsantrag. Demnach wollen sie, dass der Prozess in Wien stattfindet", so Egger: "Dem Delegierungsantrag der beiden Angeklagten zufolge würden sich zahlreiche Verfahrensbeteiligte in Wien befinden, weshalb unter anderem aus prozessökonomischen Gründen die Hauptverhandlung am Landesgericht für Strafsachen Wien abgeführt werden soll."

Ein Angeklagter gilt als einer der führenden Köpfe des Täternetzwerks

Der WKStA-Anklage zufolge lockten die Täter die Anleger auf vermeintlich legale, perfekt gestaltete Online-Tradingplattformen, die aber tatsächlich nur "Fake" waren. Den Kunden wurde vorgegaukelt, sie könnten mit Top-Gewinnchancen in diverse Finanzprodukte, etwa in Kryptowährungen, investieren. Tatsächlich führten die Täter laut Anklage die eingezahlten Gelder aber nie einer Kapitalanlage zu.

Einer der beiden angeklagten Israeli (43) gilt als einer der mutmaßlichen Haupttäter des Netzwerks. Er soll unter anderem eine eigene Manipulationssoftware entwickelt haben, um den Anlegern einen angeblich realen Handelsverlauf ihrer investierten Gelder zu simulieren.