Millionenschwerer Online-Anlagebetrug: Haftstrafe für einen reuigen "Berater" in Salzburg

Ein extrem professionell agierendes Täternetzwerk von Cyberkriminellen prellte mit Anlage-Plattformen, die in Wirklichkeit nur "Fake" bzw. Fassade waren, europaweit Tausende Anleger. Ein Bandenmitglied, ein 33-jähriger Kosovare, wurde nun am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Unter gewichtiger Beteiligung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wien hatten Ermittlungsbehörden etlicher Länder vor einiger Zeit ein internationales Netzwerk von Cyberkriminellen aufgedeckt, das von seiner Dimension in Europa bislang seinesgleichen sucht. Das extrem professionell agierende, groß angelegte Syndikat soll europaweit Tausende Anleger auf vermeintlich legale, perfekt gestaltete, aber in Wahrheit nur gefakte Online-Plattformen gelockt haben.

Die "Kunden" wurden geschickt zu angeblich sehr lukrativen Investments in diverse Finanzprodukte, etwa in Optionen oder in Kryptowährungen, überredet. Allein: Statt dem Einstreichen von Mega-Gewinnen sollen die geköderten, vielfach aus westeuropäischen Ländern stammenden Anleger insgesamt rund 250 Millionen Euro verloren haben.

Ein Mitglied des vom Ausland aus operierenden Täternetzwerks, konkret ein 33-jähriger Kosovare, saß nun am Dienstag am Salzburger Landesgericht wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner).

Angeklagter Kosovare sitzt seit sieben Monaten in U-Haft

Oberstaatsanwalt Günter Gößler von der WKStA - diese brachte die Anklage gegen den seit Oktober 2021 in U-Haft sitzenden Kosovaren ein - warf dem perfekt Deutsch sprechenden Angeklagten vor, innerhalb des Syndikats als ein speziell geschulter "Berater" ("Agent") aktiv gewesen zu sein. Unter dem Aliasnamen "Sebastian Morelli" habe der 33-Jährige zahlreiche deutschsprachige Anleger, die sich auf einer - betrügerischen - Trading-Plattform registriert hatten, zur Einzahlung von Geldern verleitet.

"Der Angeklagte saß in einem Callcenter in Pristina im Kosovo; viele andere dieser "Agenten" agierten auch von Callcentern in Prag oder Sofia aus. Diese Callcenter bildeten die Drehscheibe des Tatsystems. Im konkreten Fall geht es um Anleger, die durch aggressive Internetwerbung auf die Trading-Plattform ,Option888' gelockt wurden. Der Angeklagte, zuvor bestens geschult, baute geschickt eine gute Beziehung zu den Anlegern auf. Er wirkte seriös und hatte die Aufgabe, die Kunden dazu zu bringen, möglichst viel zu investieren", so der Oberstaatsanwalt.

Der 33-Jährige soll allein 39 österreichische Anleger um insgesamt 1,24 Millionen Euro geschädigt haben

Besonders ausgeklügelt: Von den Masterminds im Täter-Syndikat wurde eine eigene Manipulationssoftware eingesetzt, um den Anlegern einen angeblich realen Handelsverlauf ihrer investierten Gelder zu simulieren. Dazu Oberstaatsanwalt Gößler: "Diese Software wurde dem Kunden zur Installierung empfohlen und der Agent konnte darauf zugreifen. Tatsächlich wurde das investierte Geld - vier bis sogar sechsstellige Beträge - rasch auf diverse Konten der Täter umgeleitet." Letztlich, so Gößler, soll der Kosovare durch sein Handeln zwischen April 2017 und Jänner 2018 "allein zumindest 39 österreichischen Opfern insgesamt 1,24 Millionen Euro herausgelockt haben. Zählt man seine Opfer in Deutschland und der Schweiz hinzu, sind es sogar 2,4 Millionen." Nachsatz des Staatsanwalts: "So eine kleine Nummer war der Angeklagte nicht in dem Täternetzwerk."

In Salzburg soll auch drei Angeklagten der Prozess gemacht werden, die in dem Täternetzwerk offenbar in führender Position tätig waren

Der bislang unbescholtene Kosovare war umfassend wie reumütig geständig: "Ich habe mich wegen meiner Schulden dafür anheuern lassen. Es tut mit sehr leid, dass ich so viele Menschen geschädigt habe. Ich schäme mich zutiefst."

Sein Verteidiger Simon Häussler betonte hingegen, dass sein Mandant "nur ein kleines Rad in dem Konstrukt war - konkret in der vierten Ebene".

Der Angeklagte erhielt letztlich 18 Monate unbedingte Haft (nicht rechtskräftig).

Ebenfalls am Landesgericht Salzburg verantworten sollen sich drei weitere Angeklagte, die in der Organisation in der zweiten Führungsebene fungiert haben sollen - darunter ein Israeli (42), der die Manipulationssoftware entwickelt haben soll. Einen Prozesstermin im Fall dieses ebenfalls von der WKStA angeklagten Trios gibt es noch nicht.