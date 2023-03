Mindestens zwei Schwerverletzte bei Abstürzen von Paragleitern im Flachgau

Das Rote Kreuz hat am Freitagnachmittag mehrere Paragleiterabstürze aus dem Flachgau gemeldet. Dabei gab es auch Schwerverletzte.

Im Großraum rund um den Salzburger Gaisberg ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Unfällen mit Gleitschirmfliegern gekommen. Die Sportler dürften dabei bei noch guten Bedingungen losgeflogen sein. Doch diese hielten nicht lange. In den Wettervorhersagen waren ab Freitagmittag nämlich kräftige Windböen für den Norden des Landes Salzburg angekündigt worden. Und die Prognosen trafen auch ein.

Ein Paragleiter stürzte in Koppl ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein weiterer Pilot, der sich bei einem Absturz bei Fuschl schwer verletzte, wurde mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Zwei Leichtverletzte gab es bei Abstürzen beim Salzburgring in Koppl und in der Nähe des Hotels "Jagdhof" in Hof bei Salzburg. Die zwei Piloten wurden mit Rettungswägen ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Zu einem weiteren Absturz kam es bei einem Tandemflug gegen 14.00 Uhr in Ebenau. Der Gleitschirm blieb in einem Baum hängen. Ersten Informationen zufolge blieb eine Person unverletzt. Vorerst nicht bekannt war, ob sich die zweite Person verletzt hatte. Bergretterinnen und Bergretter der Ortsstelle Salzburg sowie Feuerwehrleute rückten zur Bergung aus. Der Notarzthubschrauber Martin 10 und das Rote Kreuz waren ebenfalls im Einsatz.