Mini-Organe, made in Puch

In Puch-Urstein wird das "Werkzeug" hergestellt, um medizinische Spitzenforschung voranzutreiben. Molecular Devices im Wissenspark Urstein hat nun ein neues Zentrum eröffnet, in dem an der Züchtung von "Mini-Organen" gefeilt wird.

Jahrelange Forschung, hunderte Millionen Euro an Investitionen - und dann stellt sich das Präparat als unwirksam oder toxisch heraus. Diese immer noch häufige Situation in der Forschung sollen künftig Organoide verbessern - dreidimensionale, mehrzellige Mikrogewebe, sozusagen stecknadelgroße Mini-Organe. Und das Medizintechnikunternehmen Molecular Devices im Wissenspark Urstein will das "Werkzeug" dazu liefern. Seit 2019 hat die Firma ihren Österreich-Sitz in Puch, hat seitdem rund zehn Millionen in den Standort und dortige Projekte investiert, ihr Team am Standort von knapp ...