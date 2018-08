Mini-Schmiede: Roboter bauen und Technik entzaubern

Weg vom Bildschirm, hin zum Handwerk: Bei der Mini-Schmiede auf der Halleiner Pernerinsel lernen die jungen Teilnehmer Medienkompetenz der anderen Art.

Die großen "Schmiede" treffen erst diese Woche ein (siehe Seite 8), aber schon jetzt wird in der Alten Saline gesägt, gebohrt, geschraubt, gelötet und geklebt. In der Mini-Schmiede werkten beim TN-Besuch am Dienstag fünfzehn Kinder an ihren Robotern, die sie aus Elektroschrott zusammenbauen: Walzen aus dem Drucker und Räder vom Rasenmäher werden zu Autoreifen, ein Computerventilator treibt einen Vibrobot an, etc.

Vom Elektroschrott zum selbstgebauten Roboter

Bei dem zweitägigen Workshop bauen die Kinder einen eigenen kleinen Roboter. "Wir zeigen ihnen, wie man die alten Geräte zerlegt, brauchbare Teile daraus ausbaut und helfen bei Bedarf beim Bauen der Roboter", sagt Workshopleiter und Designer Tammo Claassen vom Do!Lab Saalfelden. Abschließend treten die Roboter bei einem sogenannten Hebocon gegeneinander an, bei dem sie den Gegner, ähnlich dem Sumoringen, aus der Wettkampfarena schieben müssen.

"Nicht Laptops, sondern Löten und Selbstgebautes sind der Weg"

"Uns geht es darum, grundlegende Zusammenhänge zu erklären, den Kindern sozusagen auch Bodenhaftung zu geben, indem wir ihnen zeigen, wie diese Geräte funktionieren, dass da keine Magie drinsteckt", sagt Schmiede-Leiter Rüdiger Wassibauer. Statt von der vielbeschworenen Medienkompetenz spricht er lieber von Produktion und kooperativer Fähigkeit: "Nicht Laptops und Tablets, sondern Löten, Motoren und kleine selbst gebaute Roboter sind in unseren Augen der Weg, weg vom Bildschirm hin zur physischen Technik und zum Handwerk."

Dieses Credo findet mittlerweile auch außerhalb des Schmiede-Universums Gehör: Im Herbst führt das Do!Lab seine Workshops auch an Schulen im ganzen Land durch.