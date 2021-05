Minischweine ausgesetzt: Flachgauer Ehepaar verurteilt

Bedingte Haftstrafen für Paar am Landesgericht Salzburg wegen des Vergehens der Tierquälerei.

Ende Februar waren in einem Waldstück in Straßwalchen im Flachgau zwei erst wenige Monate alte Minischweine entdeckt und vom Team der Pfotenhilfe aus den angrenzenden Lochen (OÖ) geborgen worden. Die zwei Ferkel waren laut Pfotenhilfe hungrig, nass und hätten ohne menschliche Hilfe auf längere Sicht nicht überlebt. Zehn Tage später wurde dann ein Flachgauer Ehepaar ausgeforscht, das die Ferkel ausgesetzt hatte. Am Montag saß das Paar nun wegen Tierquälerei am Landesgericht vor Strafrichterin Martina Kocher. Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die zwei Angeklagten haben Tiere aussetzt, "die unfähig sind, in der Freiheit zu leben". Der Mann erhielt zwei Monate bedingte Haft, seine Gattin, der auch ein Diebstahl in einem Supermarkt angelastet wurde, vier Monate bedingt. Nicht rechtskräftig.