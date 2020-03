MINT-Offensive soll Jobs der Zukunft sichern

Digitalisierung und Innovationsdruck verlangen hoch qualifizierte Fachkräfte. Im Pinzgau setzt eine Initiative bei den Schulen und der Wirtschaft an.

Der Facharbeitermangel setzt der Wirtschaft zu. "Wir müssen was tun", so Georgia Winkler-Pletzer von der Leader-Region Nationalpark Hohe Tauern. Sie und Andrea Kinschel von der Bildungsregion Pinzgau entwarfen ein Konzept, holten die Wirtschaft mit ins Boot - das Ergebnis war das 1. Pinzgauer Bildungssymposium vorige Woche im Schulzentrum Taxenbach.

Die Turnhalle wurde zum extragroßen Klassenzimmer, in dem knapp 200 Personen - großteils Lehrkräfte von Kindergärten bis zu höheren Schulen - sowie Vertreter aus der Wirtschaft Platz genommen hatten. Kinschel erläuterte: "Wir wissen, dass im Kindesalter der Grundstein für die MINT-Faszination gelegt wird. Die Schulung der MINT-Kompetenzen in elementarpädagogischen Einrichtungen ist etwas Wesentliches und zeigt positive Auswirkungen auf das Selbstkonzept in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik." Weiterführend sei es der schulische Unterricht, der einen wesentlichen Einfluss auf die Einstellung und das Interesse der Kinder und Jugendlichen habe.

"Wir wissen, dass sich Mädchen bei gleicher MINT-Kompetenz weit weniger zutrauen als ihre männlichen Kollegen und dass das später einen starken Einfluss auf die Studien- und Berufswahl hat. Deshalb sind wir heute da. Wir wollen MINT-Bildung vorantreiben, MINT-Kompetenzen stärken und vor allem Sie heute für MINT begeistern", sagte die Schulqualitätsmanagerin zu den Teilnehmern des Symposiums.

Als Vertreter der Wirtschaft konkretisierte Ernst Eberharter, Personalchef der Firma Senoplast: "Kompetenzen werden zum kritischen Thema. Es braucht Fachkompetenz, bei uns geht es stark in Richtung MINT. Automatisierung, Robotertechnik, all das wird so wichtig, dass man Nachwuchskräfte immer früher ansprechen muss."

Eberharter appellierte an die Pädagogen und alle Bildungseinrichtungen, diese Kompetenzen frühzeitig zu fördern und hob Eines hervor: "Ich bitte alle, die Mädchen aktiv anzusprechen. Viele Jahre war es ja nicht möglich, Mädchen in technischen Lehrberufen auszubilden, weil unsere Elterngeneration dagegengearbeitet hat. Die Entscheidung ist oft für einen klassischen Mädchenberuf ausgefallen. Seit einigen Jahren arbeiten wir auch mit Lehrmädchen in der Fertigung - und es ist super."

Eberharter betonte auch den hohen Wert der Sozialkompetenz. "Teamarbeit zusammen mit technischen Kompetenzen ist der Erfolgsweg." Diese Entwicklung dauere einige Jahre, aber durch gemeinsame Förderung sei es möglich, junge gute Techniker zu entwickeln. "Die Region hat ein paar Nachteile, die können wir nur ausgleichen, wenn wir zusammenarbeiten, Mitarbeiter fördern und in die Unternehmen bringen", so Eberharter.

Hans Warter, Vorsitzender der Pinzgauer Bürgermeister, sagte in Richtung Lehrkräfte: "Wir als Gemeinden können nur die Hardware zur Verfügung stellen, die Ausstattung der Schulen. Wir brauchen euch Pädagogen, ihr müsst die Software machen, die ist wichtiger. Ich bitte, dass wir zusammenhelfen, denn es kommen enorme Herausforderungen auf uns zu. Wir müssen schauen, das wir die Talente unserer Kinder herausfiltern, sie möglichst gut fördern. Ihr Pädagogen müsst uns unterstützen in der Ausbildung und wir müssen schauen, dass wir euch das nötige Equipment zur Verfügung stellen."

Was MINT kann, konnten die Teilnehmer in 13 Workshops erleben. Themen waren u. a. die Virtuality-Brille, 3-D-Drucker, Drohnenflug, Roboterbau und Mathe-Rätsel. Es war ein spannender und inspirierender Tag für Teilnehmer, Workshopleiter und Organisatoren. Das erste Bildungssymposium war ein Erfolg, das zweite im kommenden Jahr wurde schon beschlossen.

Übrigens: Anfang Mai steigt in der HTL Saalfelden wieder die "Lange Nacht der Forschung".