Auch in diesem als mild erscheinenden Winter gibt es in Salzburg Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Ergiebige Schneefälle sind weiter nicht in Sicht. Der Winter dürfte schneearm bleiben.

SN/michael einböck Auch in der Stadt Salzburg kühlte es Dienstag in der Früh auf minus 5,5 Grad ab.