Minus 5 Grad - Mariapfarr war Österreichs kälteste Gemeinde

So kalt wie am Mittwoch war es am frühen Morgen in Österreich nur selten in einem September. Mariapfarr im Lungau war dabei der Kältepol aller Gemeinden.

Die Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigen das Gefühl vieler Menschen: Vergangene Nacht und heute (Mittwoch, 26. September 2018) in der Früh war es ungewöhnlich kalt.

ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik hat vergleichbare Fälle ausgewertet: "So eine kalte Septembernacht findet man in den Messreihen der einzelnen Wetterstationen nur selten.

Ein paar Beispiele: In Mariapfarr hat es vergangene Nacht auf minus fünf Grad abgekühlt. Damit wurde genau der September-Rekord dieser Wetterstation erreicht, der am 25. September 1962 gemessen wurde. Mariapfarr war damit der Kältepol der Gemeinden. Nicht viel "wärmer" war es in anderen Lungauer Gemeinden: Die Messstellen in St. Michael (-4) und Tamsweg (-3,9) registrierten ebenfalls frühwinterliche Minustemperaturen.

In Salzburgs südlichstem (und kleinsten) Bezirk sollten die Temperaturen im Verlauf des Mittwoch aber wieder auf vergleichsweise angenehme 17 Grad klettern. Plus, wohlgemerkt.

Andere Werte: In St. Jakob im Defereggental, in Osttirol, lag der Tiefstwert in der vergangenen Nacht bei -4,6 Grad. Nur in fünf Jahren war es hier in einem September kälter als heute, zuletzt am 30. September 2002 mit minus 5,8 Grad.

In Mariazell, in der Steiermark, lag der Tiefstwert in der vergangenen Nacht bei minus vier Grad. Das gab es hier im September nur in den Jahren 1959 und 1952.

Auch in den Landeshauptstädten war es kalt

In Wien hat es vergangenen Nacht auf der Hohen Warte auf 3,1 Grad abgekühlt. Das gab es hier zuletzt in einem September im Jahr 1977. Die absolut tiefste Temperatur in einem September wurde in Wien-Hohe Warte mit -0,6 Grad in 1875 und 1939 gemessen.

Am Flughafen Klagenfurt lag die Tiefsttemperatur letzte Nacht bei 0 Grad. Der österreichweite Rekord für die kälteste Nacht in einem September unter 1000 Meter Seehöhe liegt bei -6,0 Grad, gemessen am 29. September 1939 in Zeltweg in der Steiermark.

Liste der kalten Orte vom 26. September

Ort/Messstelle Bundesland Seehöhe Temperatur

Sonnblick S 3109 -9,9 Dachstein/Gletscher OÖ 2520 -7,5 Brunnenkogel T 3437 -6,6 Valluga V 2805 -5,9 Flattnitz K 1437 -5,7 Villacher Alpe K 2117 -5,5 Rudolfshütte S 2317 -5,5 Mariapfarr S 1151 -5,0 Pitztaler Gletscher T 2864 -4,9 Obertauern S 1772 -4,9 St. Jakob/Defereggental T 1383 -4,6 Patscherkofel T 2251 -4,3 St. Michael im Lungau S 1052 -4,0 Mariazell ST 864 -4,0 Tamsweg S 1025 -3,9

Quelle: SN