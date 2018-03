"Mir fehlte der Olympic Spirit"

Zurück aus Pyeongchang. Manuela Riegler verbrachte den Februar bei den Winterspielen in Korea, um den österreichischen Sportlern vor Ort ein Stück Heimat zu bereiten.

Sie muss wissen, was Sportler abseits der Piste brauchen, um sich voll auf den Wettkampf konzentrieren zu können. Immerhin tingelte Manuela Riegler selbst 16 Jahre lang mit dem Snowboard-Weltcup-Zirkus durch die Lande. Heute lebt die Flachauerin im Salzburger Stadtteil Gneis. 2010 hat die Snowboard-Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcup-Siegerin ihre letzten aktiven Olympischen Spiele bestritten - leider ohne Medaille. "Olympia, das hat bei mir nie funktioniert, da fehlte immer der Flow", sagt sie nüchtern.

Dennoch haben sie die Olympischen Spielen bis heute nicht los gelassen. Vor ein paar Tagen erst kam sie von Pyeongchang (Korea) zurück, wo sie die heimischen Athleten betreute - wie zuvor bei den Sommer- und Winter-Spielen 2012, 2014 und 2016.

Ihre Aufgabe bestand darin, ihnen alle Sorgen abzunehmen, sodass sie sich voll in den Sport stürzen konnten. Dazu gehörte das "Branding" der österreichischen Unterkunft mit rot-weiß-roten Flaggen und Poster genauso wie den Familien Zutritt zu verschaffen und kleine Probleme zu lösen. So fanden sie etwa kein zufrieden stellendes Fitnessstudio vor. Riegler sprang in die Bresche und organisierte über Techno Gym entsprechendes Equipment. "Im Grunde ging es darum, dort für ein Stück Heimat zu sorgen", sagt sie. Was ihr dieses Mal fehlte, war die Sportbegeisterung der Koreaner für andere. "Sie jubelten ihren eigenen Leuten zu, aber was darum herum passierte, war weniger wichtig. Der olympische Gedanke sprang nicht wirklich über." Im koreanischen Fernsehen liefen vor allem Curling, Eiskunstlauf und Shorttrack.

Von den heimischen Boardern reüssierte einzig Anna Gasser mit Gold im Big Air. Im alpinen Bereich gingen die Rot-weiß-Roten leer aus. "Ich selbst hätte auf mindestens zwei Medaillen getippt, aber bei Olympia gelten eben andere Gesetze", sagt Riegler. Das Ergebnis hätte alle betrübt, auch die Trainer, die aber wie die Sportler jetzt wieder nach vorne blicken.

Für Schwester Claudia, sie ist um elf Monate älter, steht am Wochenende noch ein Rennen in der Schweiz an, in einer Woche findet das Weltcup-Finale in Deutschland statt. Das WM-Jahr 2019 will Claudia noch machen, als Betreuerin zumindest zeitweise mit im Gepäck ist sicher Schwester Manuela. "Ich hätte die Möglichkeit bekommen, fix beim ÖOC in Wien zu arbeiten, aber ohne die Berge kann ich nicht leben", sagt sie: "Mit diesen Engagements auf Zeit habe ich einen guten Mix gefunden, kann Inputs einbringen und daneben meinen eigenen Weg gehen."

Nebenbei betreibt die 43-Jährige mit "Marico" eine eigene Vermittlungsagentur für Sportler und arbeitet in einer Salzburger PR-Agentur. Jetzt ist sie fürs Erste einfach froh, wieder zu Hause zu sein: "In meiner aktiven Zeit habe ich viel gesehen von der Welt. Bereits da habe ich meine Heimat extrem zu schätzen gelernt und festgestellt, dass es hier am Schönsten ist."