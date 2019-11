Mirabell-Christbaum erstrahlte zum ersten Mal

Gleich 22 lichtergeschmückte Bäume verbreiten in der Stadt Salzburg weihnachtliche Stimmung.

Jetzt ist am Mirabellplatz ganz offiziell die Vorweihnachtszeit angebrochen: Der Christbaum - er kommt heuer aus Bischofshofen - erstrahlte gestern Abend zum ersten Mal in weihnachtlichem Glanz. Salzburgs Stadtoberhaupt Harry Preuner und sein Bischofshofener Amtskollege Hansjörg Obinger brachten in einer kleinen Feier die 21 Meter hohe und knapp 50 Jahre alte Fichte, gestiftet von der Familie Ackerl von der Bürglhöh, zum Leuchten. Der Kinderchor der Campus Mirabell-Volksschule und die Weisenbläser der Trachtenmusikkapelle Pöham umrahmten die Feier musikalisch.

Den Christbaum für den Mirabellplatz spendet jedes Jahr ein anderer Salzburger Bezirk, im Vorjahr kam er aus Abtenau. Dieser Brauch symbolisiert die Verbundenheit der Bezirke und Gemeinden mit der Stadt Salzburg. Bis 7. Jänner wird er weihnachtliches Flair verbreiten. Der traditionelle Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell bildet das stimmungsvolle Ambiente, er dauert bis 24. Dezember



Stimmungsvoll und energiesparend

Ebenfalls entzündet wurden die Lichter des Christbaumes am Veronaplatz in Itzling. Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold, ressortzuständig für die städtische Beleuchtung, nutzte die Gelegenheit, sich bei jenen zu bedanken, die die Bäume zum Leuchten bringen: "Mit den lichtergeschmückten Bäumen in verschiedenen Stadtteilen werden Bevölkerung und Gäste bereits auf Weihnachten eingestimmt. Alle Leuchtmittel sind mittlerweile auf LED getauscht und verbreiten ihren Glanz damit auch möglichst energiesparend."

Die Stadt Salzburg betreut insgesamt 22 Christbäume, angefangen bei den kleineren, wie jene beim Kriegerdenkmal in der Moosstraße oder am Lieferinger Dorfplatz, bis hin zu den größten wie dem Residenzbaum mit 18 Metern Höhe oder dem Baum in Hellbrunn mit einer Höhe von 27 Metern.

Die Gesamtenergieleistung für die Beleuchtung der 22 Bäume liegt bei ca. 6000 Watt. Die Länge aller Ketten zusammen beträgt beachtliche 3,7 Kilometer, die Montage dauert rund zwei Wochen.

Quelle: SN