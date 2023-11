Mirabellplatz: Christbaum aus Dienten aufgestellt und geschmückt

In einem mehrstündigen Einsatz haben Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Salzburg und der Stadtgärten den Weihnachtsboten am Dienstag "in die Horizontale gebracht". Der Transport in die Stadt Salzburg verlief laut Feuerwehr und der Stadt Salzburg problemlos, dauerte aber länger als üblich, da der Baum für die aktuellen Tunnelbaustellen auf der A10 zu ausladend war. Deshalb wurde er zunächst über den Pass Lueg gefahren, erst bei Golling ging es wieder auf die Autobahn - die SN berichteten.

Erstmals erstrahlen wird der Christbaum bei seiner feierlichen Übergabe am 28. November um 18 Uhr vor dem Schloss Mirabell. Die Trachtenmusikkapelle Dienten wird den Festakt mit Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner und seinem Dientener Amtskollegen Klaus Portenkirchner musikalisch umrahmen.

Den Baum spendet jedes Jahr ein anderer Salzburger Gau, im Vorjahr kam er aus Muhr im Lungau. Dieser Brauch soll die Verbundenheit der Bezirke und Gemeinden mit der Stadt Salzburg demonstrieren. Der traditionelle Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell bildet wieder das stimmungsvolle Ambiente und dauert heuer von 23. November bis 24. Dezember (Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 21 Uhr, 24. Dezember: 10 bis 15 Uhr).